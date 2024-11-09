В Генштабі відреагували на закиди Стерненка

Генеральний штаб зазначив, що високо цінує внесок волонтерів, зокрема й блогера Сергія Стерненка, у боротьбу з російським агресором, але нагадує, що захист Вітчизни є конституційним обов'язком громадян України, а також акцентує, що рішення щодо мобілізації конкретних громадян є прерогативою ТЦК та СП.

Джерело: пресслужба Генштабу ЗСУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Збройні сили України високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів. В умовах протистояння з ворогом, який переважає у живій силі та техніці, така допомога є життєво необхідною, особливо в забезпеченні бойових підрозділів дронами різних модифікацій. Це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка.

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Водночас мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації".

Деталі: У Генеральному штабі нагадують, що згідно зі ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу згідно із законом. Якщо військовозобов’язаний громадянин має проблеми зі здоров‘ям, то під час проходження ВЛК вирішується питання про його придатність до військової служби, наголошує відомство.

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При цьому в Генштабі закликають також пам'ятати, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних сил і виконують свій конституційний обов'язок.

"Адже лише в консолідації та єдності - сила українців та запорука перемоги над підступним, споконвічним російським ворогом", – резюмує пресслужба ГШ.

Що передувало: Стерненко заявив, що його розшукували через неявку до Приморського РТЦК та СП в Одеській області за повісткою, і пов′язав це зі своєю критикою армійської системи та закликами реформ для військових.

Одеський ТЦК та СП на це відповів, що діє "виключно в рамках законодавства" і що Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, зокрема про те, що він уже нібито відвідав Приморський РТЦК та СП, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, та про те, що був направлений на військово-лікарську комісію.

Стерненко натомість звинуватив головкома ЗСУ Олександра Сирського в тому, що той особисто влаштував на нього полювання ТЦК, оскільки хоче помститися за критику системи управління військами.