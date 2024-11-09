Ворожі БпЛА атакують Україну з різних напрямків

У суботу вдень російські війська запустили по Україні ворожі ударні безпілотники з північного напрямку, а згодом і з південного.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 13:25 загрозу ударних БпЛА оголосили на Сумщині.

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Згодом Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину, а о 14:20 – БпЛА курсом не Полтавщину (Лубни).

О 15:29 стало відомо про БпЛА з Сумщини на Полтавщину, а невдовзі – про групу ворожих БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.

О 16:21 Повітряні сили повідомили про декілька груп БпЛА на Чернігівщині, курс західний.

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Станом на 17:24:

Декілька груп БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

О 18:18 Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА на Житомирщині у західному напрямку.

О 18:30 стало відомо про рух БпЛА з Житомирщини на Рівненщину.

О 19:46 Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА на Рівненщині у західному напрямку.

О 19:47 загрозу ударних БпЛА оголосили на Сумщині, а о 20:17 – у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Згодом Повітряні сили повідомили, що група ворожих БпЛА із Запорізької області рухається на Дніпропетровщину (Нікопольський район).

О 20:29 стало відомо про групу БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.

Станом на 20:54:

Декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.

Група БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.

БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.

Станом на 21:16:

Група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

Декілька груп БпЛА з Миколаївщини та Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.

Станом на 21:47:

Декілька груп БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині курсом на північ (Дніпро).

Група БпЛА з Полтавщини на Черкащину.

Група БпЛА на Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.

Група БпЛА Кіровоградщині курсом на Кременчук.

Станом на 22:32:

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

Група БпЛА в районі Черкас.

БпЛА на півдні Вінниччини у західному напрямку.

БпЛА на півдні Миколаївщини у західному напрямку.

Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавщину.

БпЛА на Київщині курсом на Бориспіль.

О 22:50 Повітряні сили повідомили про ударних БпЛА в напрямку Сум, згодом – в напрямку Одеси.

О 23:09 стало відомо про ударний БпЛА на Київщині курсом на Бориспіль.

Згодом Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Полтави та БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).

Станом на 23:17:

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

Декілька груп БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку.

БпЛА з Черкащини та Полтавщини на Київщину.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).

Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.

Станом на 23:54:

БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини курсом на Київщину.

БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину.

БпЛА на Одещині у північно-західному напрямку.

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.

БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку.

БпЛА на з Миколаївщини на Кіровоградщину.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

Мапа: alerts.in.ua

О 00:01 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

О 00:41 Стало відомо про ударний БпЛА на Київщині курсом на Білу Церкву!

Мапа: alerts.in.ua

Станом на 00:54: