Заступник голови Ради нацбезпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на заяву президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, яка вирішила не йти зі своєї посади, заявивши, що "раніше за таке вішали", а протестувальникам написав, що "таке закінчується погано".

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "У Грузії спроба чергової "кольорової ("троянд", "помаранчевої" тощо) революції". Частина народу на вулиці кричить, трощить і підпалює все навколо. Інша частина мовчить. Прострочена "президентка" Грузії, старанна французька учениця Збігнєва Бжезинського, божевільна тітка Саломе провякала, що не звільнить крісло, бо не визнає вибори. За таке раніше вішали на ліхтарних стовпах. Нині час гуманний. Пронесе.

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Загалом, у наявності всі передумови для того, щоб знову опустити Грузію в безодню громадянських зіткнень ... Коротше кажучи, сусіди швидко рухаються українським шляхом у темну безодню. Зазвичай таке закінчується дуже погано".

Нагадаємо: Раніше Медведєв заявляв, що якщо Дональд Трамп спробує зупинити російську агресію, "може стати новим Джоном Кеннеді", 35 президентом США, якого вбили 1963 року.