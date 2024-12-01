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За день надійшло понад 2 мільйони заявок на отримання 1 тисячі допомоги – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 1 грудня 2024, 21:35
За день надійшло понад 2 мільйони заявок на отримання 1 тисячі допомоги – Зеленський
ілюстрація з сайту "Дія"

Станом на вечір неділі надійшло вже більш ніж 2 мільйони 100 тисяч заявок на виплату 1 тисячі гривень зимової "єПідтримки".

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова: "За перший же день роботи "єПідтримки" – вже більш ніж 2 мільйони 100 тисяч заявок на виплату 1000 гривень. Зокрема, майже пів мільйона заявок на виплату дітям.

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"єПідтримка" працює для кожного й кожної в Україні – і для дорослих, і для дітей. Важливі цифри, які доводять своєчасність програми.

Кошти можна буде спрямувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема комунальних послуг, українських ліків, залізничних квитків, українських книжок. Є можливість спрямувати виплату на підтримку Сил оборони України через волонтерські фонди. Кошти можна отримати впродовж 3 місяців – до 28 лютого, а витратити до кінця 2025 року".

Що передувало: Раніше в пресслужбі "Дії" повідомили, що більше одного мільйона громадян подали заявку на отримання "зимової єПідтримки" через "Дію". Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту", зможуть також отримати "Зимову єПідтримку" через "Укрпошту".

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Зеленський анонсував інші програми підтримки цієї зими й протягом наступного року.

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Зеленськийгроші
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