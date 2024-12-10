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У США звинуватили двох ексрозвідників режиму Асада у воєнних злочинах

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловВівторок, 10 грудня 2024, 09:14
У США звинуватили двох ексрозвідників режиму Асада у воєнних злочинах
Фото: Getty Images

У США розсекретили обвинувальний акт, за яким двох колишніх посадовців сирійського режиму Башара Асада звинувачують у воєнних злочинах. Міністерство повідомило, що видано ордери на арешт обвинувачених, однак наразі вони залишаються на волі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства юстиції США

Деталі: Як зазначається, обвинувальний акт розглянули у Північному окрузі Іллінойсу. У ньому колишніх сирійських розвідників звинувачують у змові з метою жорстокого та нелюдського поводження із затриманими цивільними, включно з громадянами США, під час громадянської війни в Сирії.

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Дослівно: "Вони брали участь у змові з метою вчинення воєнних злочинів через жорстоке і нелюдське поводження із затриманими під їхнім контролем, включно з громадянами США, у в'язниці на військовій базі аеропорту Меззе поблизу Дамаска".

Більше деталей: Обвинуваченими є колишні офіцери сирійської військової розвідки Джаміль Гасан – 72 роки, та Абдул Салам Махмуд – 65 років.

Міністерство повідомило, що видано ордери на арешт обвинувачених, однак наразі вони залишаються на волі.

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Як зазначив генеральний прокурор США Меррік Гарленд, у період з 2012 по 2019 рік обвинувачені "застосовували до своїх жертв побиття, удари електричним струмом, опіки, підвішували їх за зап’ястки на тривалий час, погрожували зґвалтуванням і смертю, а також неправдиво заявляли, що їхні родичі були вбиті".

Передісторія:

  • Повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.
  • Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США працюватимуть над захистом від терористичної загрози, що може надійти від Сирії після раптового повалення там режиму Башара Асада.
  • У Туреччині сотні сирійців вишикувалися в черги на кордоні в очікуванні повернення додому.

СШАСирія
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