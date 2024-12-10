В США обвинили двух экс-разведчиков режима Асада в военных преступлениях

В США рассекретили обвинительный акт, по которому двух бывших чиновников сирийского режима Башара Асада обвиняют в военных преступлениях. Министерство сообщило, что выданы ордера на арест обвиняемых, однако пока они остаются на свободе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства юстиции США

Детали: Как отмечается, обвинительный акт рассмотрели в Северном округе Иллинойса. В нем бывших сирийских разведчиков обвиняют в сговоре с целью жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными гражданскими, включая граждан США, во время гражданской войны в Сирии.

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Дословно: "Они участвовали в заговоре с целью совершения военных преступлений путем жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными под их контролем, включая граждан США, в тюрьме на военной базе аэропорта Меззе близ Дамаска".

Больше деталей: Обвиняемыми являются бывшие офицеры сирийской военной разведки Джамиль Гасан - 72 года, и Абдул Салам Махмуд - 65 лет.

Министерство сообщило, что выданы ордера на арест обвиняемых, однако пока они остаются на свободе.

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Как отметил генеральный прокурор США Меррик Гарленд, в период с 2012 по 2019 год обвиняемые "применяли к своим жертвам избиения, удары электрическим током, ожоги, подвешивали их за запястья на длительное время, угрожали изнасилованием и смертью, а также ложно заявляли, что их родственники были убиты".

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