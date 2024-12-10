Китай може обмежити експорт компонентів для дронів, що вдарить по Україні – Bloomberg

Західні посадовці мають інформацію про наміри Китаю з нового року розширити експортні обмеження на компоненти, що використовуються для виробництва різних безпілотників, що може ускладнити їхню доступність у тому числі для України.

Джерело: "Європейська правда", Bloomberg на основі спілкування з низкою анонімних співрозмовників

Деталі: Нещодавно Китай почав скорочувати продажі до США і Європи основних компонентів, які використовуються у БПЛА, а з 2025 року обмеження планують посилити, розповідають джерела.

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Нововведення нібито можуть бути у формі ліцензійного дозволу на підставі запланованого використання компонентів, а китайські компанії повинні будуть повідомляти Пекін про плани постачання.

Причиною для планів стало загострення торгового конфлікту із США останнім часом – Вашингтон обмежив продаж до Китаю мікросхем з високою пропускною здатністю та напівпровідників, а Пекін у відповідь заборонив продаж до США низки товарів, що можуть використовуватися у військових цілях. Це одразу призвело до зростання цін на деякі компоненти.

Співрозмовники Bloomberg кажуть, що обмеження вже відчутні для компаній у США і ЄС, державні відомства відстежують цю ситуацію і Держдеп та Міністерство торгівлі планують співпрацювати з компаніями, допомагаючи їм знайти альтернативні джерела постачання.

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Виробники БПЛА у Європі вже деякий час змінюють постачальників так, щоб менше залежати від Китаю, проте загалом КНР досі залишається найбільшим виробником дешевих компонентів, і, за деякими оцінками, контролює до 80% ринку.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп погрожував після повернення до Білого дому одразу запровадити тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Пекін у відповідь заявив, що "ніхто не виграє торгову війну".