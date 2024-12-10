Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Китай может ограничить экспорт компонентов для дронов, что усложнит их доступность в Украине – Bloomberg

Мария Емец, Алена МазуренкоВторник, 10 декабря 2024, 09:29
Китай может ограничить экспорт компонентов для дронов, что усложнит их доступность в Украине – Bloomberg
Фото: Getty Images

Западные чиновники располагают информацией о намерениях Китая с нового года расширить экспортные ограничения на компоненты, используемые для производства различных беспилотников, что может усложнить их доступность в том числе для Украины.

Источник: "Европейская правда", Bloomberg на основе общения с рядом анонимных собеседников

Детали: Недавно Китай начал сокращать продажи в США и Европу основных компонентов, используемых в БПЛА, а с 2025 года ограничения планируют усилить, рассказывают источники.

Реклама:

Нововведения якобы могут быть в форме лицензионного разрешения на основании запланированного использования компонентов, а китайские компании должны будут уведомлять Пекин о планах поставок.

Причиной для планов стало обострение торгового конфликта с США в последнее время – Вашингтон ограничил продажу в Китай микросхем с высокой пропускной способностью и полупроводников, а Пекин в ответ запретил продажу в США ряда технологических товаров, которые могут использоваться в военных целях. Это сразу привело к росту цен на некоторые компоненты.

Собеседники Bloomberg говорят, что ограничения уже ощутимы для компаний в США и ЕС, государственные ведомства отслеживают эту ситуацию и Госдеп и Министерство торговли планируют сотрудничать с компаниями, помогая им найти альтернативные источники поставок.

РЕКЛАМА:

Производители БПЛА в Европе уже некоторое время меняют поставщиков так, чтобы меньше зависеть от Китая, однако в целом КНР до сих пор остается крупнейшим производителем дешевых компонентов, и, по некоторым оценкам, контролирует до 80% рынка.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп угрожал после возвращения в Белый дом сразу ввести тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

Пекин в ответ заявил, что "никто не выиграет торговую войну".

Китайбеспилотникиэкспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК

фотоРада со второй попытки исключила Бойко из комитета по вопросам прав человека

Зеленский – на хотелку Путина уменьшить численность ВСУ: Лучше всего сильная, большая армия

Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на $286 млн

видео, обновленоРостовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

фото, видеоВ Киеве патрульные "по горячим следам" задержали предполагаемого убийцу

Все новости...
Китай
Кандидат в главы МИД Литвы считает, что воссоздание дипотношений с Китаем зависит от Пекина
Китай отказывается работать с финучреждениями РФ под санкциями США
Китай изучает способы обхода санкций на примере России
Последние новости
12:54
Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом в "любое время"
12:50
Гетманцев отрицает массовое закрытие ФОПов из-за повышения налогов
12:45
ГУР: По подсчетам РФ, потери мобилизованных россиян с сентября 2022 года превысили 98 тысяч
12:40
Не надо толкать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить – Каллас
12:39
Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК
12:37
БоксБогачук: У меня два прогноза на бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
12:30
В 2024 году в Украине составили более 200 протоколов за буллинг в школах: больше всего - на подростков
12:28
Путин предложил "дуэль": "Пусть определят цель в Киеве и попробуют сбить "Орешник""
12:18
Курс валют на четверг: доллар и евро растут 3 день подряд
12:17
Обнародован рейтинг 60 лучших детских книг 2024 года от "БараБуки"
Все новости...
Реклама:
Реклама: