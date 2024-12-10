Більше 70% українців підтримують поетапний вступ до НАТО за моделлю Західної Німеччини

Станом на листопад близько 70% українців позитивно ставилися до ідеї поетапного вступу України в НАТО, так, як свого часу це відбулося для розділеної Німеччини.

Джерело: "Європейська правда", результати опитування на замовлення Центру "Нова Європа"

Деталі: 70,3% респондентів сказали, що підтримують ідею поступового вступу України до НАТО – щоб Альянс запросив Україну до вступу у міжнародних кордонах, але гарантії ст. 5 спершу не поширювалися на окуповані Росією території.

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Цю ідею називають моделлю Західної Німеччини: ФРН стала членом НАТО у 1955 році, але східні землі, що були за "залізною завісою", приєдналися майже на 40 років пізніше, після возз’єднання країни.

Центр "Нова Європа" зауважує, що суттєвою відмінністю від історичного прикладу Німеччини в ідеї поступового вступу для України є те, щоб запрошення одразу поширювалося на всю територію країни у міжнародно визнаних кордонах.

Неофіційно повідомляли, що таку ідею обговорюють на Заході вже тривалий час у дискусіях про можливі формати завершення поточної фази війни і запобіжники від поновлення російської агресії.

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Опитування проводила компанія Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа" у період із 15 листопада по 27 листопада 2024 року.

Вибірка дослідження складає 1000 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.

Про інші висновки дослідження читайте у статті Розчарування у союзниках та надія на Трампа: як за рік змінилися настрої українців.