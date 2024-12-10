Более 70% украинцев поддерживают поэтапное вступление в НАТО по модели Западной Германии

По состоянию на ноябрь около 70% украинцев положительно относились к идее поэтапного вступления Украины в НАТО, как в свое время это произошло для разделенной Германии.

Источник: "Европейская правда", результаты опроса по заказу Центра "Новая Европа"

Детали: 70,3% респондентов сказали, что поддерживают идею постепенного вступления Украины в Альянс – чтобы НАТО пригласило Украину к вступлению в международных границах, но гарантии ст. 5 сначала не распространялись на оккупированные Россией территории.

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Эту идею называют моделью Западной Германии: ФРГ стала членом НАТО в 1955 году, но восточные земли, которые были за "железным занавесом", присоединились почти на 40 лет позже, после воссоединения страны.

Центр "Новая Европа" отмечает, что существенным отличием от исторического примера Германии в идее постепенного вступления для Украины является то, чтобы приглашение сразу распространялось на всю территорию страны в международно признанных границах.

Неофициально сообщалось, что такую идею обсуждают на Западе уже длительное время в дискуссиях о возможных форматах завершения текущей фазы войны и предохранителях от возобновления российской агрессии.

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Опрос проводила компания Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года.

Выборка исследования составляет 1000 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

О других выводах исследования читайте в статье Разочарование в союзниках и надежда на Трампа: как за год изменились настроения украинцев.