В Україні в найближчі дні очікується сніг з дощем

11-13 грудня в Україні очікується прохолодна погода, невеликий або помірний дощ і сніг, на дорогах ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "11 грудня у південній та південно-східній частинах вночі помірний, вдень невеликий дощ, температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-10°; на решті території невеликий, у центральних, Київській та Харківській областях помірний мокрий сніг та дощ, у західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла".

Реклама:

Деталі: У Києві в середу вночі та вдень прогнозують мокрий сніг та дощ, температура повітря від 1° морозу до 1° тепла, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Погода 11 грудня скриншот з meteo.gov.ua

12 грудня в Україні невеликий сніг, місцями, крім заходу та півночі, з дощем, у східних та центральних областях помірні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, температура впродовж доби від 2° тепла до 4° морозу, вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

У столиці у четвер вночі невеликий сніг, вдень без опадів, температура повітря упродовж доби від 0° до 2° морозу, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

РЕКЛАМА:

Погода 12 грудня скриншот з meteo.gov.ua

13 грудня на Правобережжі без опадів, на решті території невеликий сніг, температура впродовж доби 0-7° морозу, в Карпатах до мінус 9°. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей, крім західних, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві у п’ятницю вночі невеликий сніг, вдень без опадів, температура упродовж доби 3-5° морозу, вітер північно-західний, 7-12 м/с.