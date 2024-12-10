В Украине в ближайшие дни ожидается снег с дождем

11-13 декабря в Украине ожидается прохладная погода, небольшой или умеренный дождь и снег, на дорогах гололедица.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "11 декабря в южной и юго-восточной частях ночью умеренный, днем небольшой дождь, температура ночью 1-6° тепла, днем 4-10°; на остальной территории небольшой, в центральных, Киевской и Харьковской областях умеренный мокрый снег и дождь, в западных, северных и Винницкой областях гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла".

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Детали: В Киеве в среду ночью и днем прогнозируют мокрый снег и дождь, температура воздуха от 1° мороза до 1° тепла, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Погода 11 декабря СКРИНШОТ С METEO.GOV.UA

12 декабря в Украине небольшой снег, местами, кроме запада и севера, с дождем, в восточных и центральных областях умеренные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, температура в течение суток от 2° тепла до 4° мороза, ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В столице в четверг ночью небольшой снег, днем без осадков, температура воздуха в течение суток от 0° до 2° мороза, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Погода 12 декабря СКРИНШОТ С METEO.GOV.UA

13 декабря на Правобережье без осадков, на остальной территории небольшой снег, температура в течение суток 0-7° мороза, в Карпатах до минус 9°. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей, кроме западных, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в пятницу ночью небольшой снег, днем без осадков, температура в течение суток 3-5° мороза, ветер северо-западный, 7-12 м/с.