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СБУ та Нацполіція запобігли вбивству сім’ї волонтерки та ветерана ЗСУ

Валентина РоманенкоВівторок, 10 грудня 2024, 13:13
СБУ та Нацполіція запобігли вбивству сім’ї волонтерки та ветерана ЗСУ
фото НПУ

У Черкаській області правоохоронцям вдалося запобігти замаху на життя очільниці благодійного фонду та її чоловіка, який через важке поранення звільнився з лав української армії.

Джерело: Нацполіція, СБУ, Черкаська обласна прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно Нацпол: "Поліцейські Черкаської області спільно із працівниками Служби безпеки України запобігли замаху на родину волонтерів на Черкащині. Йдеться про керівницю благодійного фонду, що допомагає Силам безпеки та оборони, а також про її чоловіка – демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав важке поранення на передовій".

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Деталі: У Черкаській області силовики затримали злочинців (43-річний чоловік та його 41-річна дружина), які намагались скоїти замах на сім’ю волонтерів, через вигаданий борг (за даними джерела УП, затримання відбулося 6 грудня –ред.).

 
фото прокуратури

Як зазначають у прокуратурі, вчинення злочину подружжя ретельно планувало. Упродовж тривалого часу вони підшуковували осіб, які б виготовили саморобні вибухові пристрої, а також придбали усі необхідні деталі.

Зловмисники підготували чотири саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками та запальними шнурами. Надалі вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати, в якій мало відпочивати подружжя потерпілих.

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саморобний вибуховий пристрій
фото сбу

Правоохоронці затримали підозрюваних уночі під час підготовки до вчинення злочину та запобігли вбивству родини. 

 
фото поліції

Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони із доказами злочину.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою без можливості внесення застави.

криміналЧеркаська областьСБУполіція
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