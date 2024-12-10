СБУ и Нацполиция предотвратили убийство семьи волонтера и ветерана ВСУ
В Черкасской области правоохранителям удалось предотвратить покушение на жизнь руководительницы благотворительного фонда и ее мужа, который из-за тяжелого ранения уволился из рядов украинской армии.
Источник: Нацполиция, СБУ, Черкасская областная прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Дословно Нацпол: "Полицейские Черкасской области совместно с работниками Службы безопасности Украины предотвратили покушение на семью волонтеров в Черкасской области. Речь идет о руководительнице благотворительного фонда, который помогает Силам безопасности и обороны, а также о ее муже - демобилизованном воине ВСУ, который получил тяжелое ранение на передовой".
Детали: В Черкасской области силовики задержали злоумышленников (43-летний мужчина и его 41-летняя жена), которые пытались совершить покушение на семью волонтеров, из-за вымышленного долга (по данным источника УП, задержание произошло 6 декабря -ред.).
Как отмечают в прокуратуре, совершение преступления супруги тщательно планировали. В течение длительного времени они подыскивали лиц, которые бы изготовили самодельные взрывные устройства, а также приобрели все необходимые детали.
Злоумышленники подготовили четыре самодельных взрывных устройства, которые снарядили порохом, гайками и зажигательными шнурами. В дальнейшем они планировали забросить взрывчатку в спальную комнату, в которой должны были отдыхать супруги потерпевших.
Правоохранители задержали подозреваемых ночью во время подготовки к совершению преступления и предотвратили убийство семьи.
Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли самодельные взрывные устройства, компоненты для изготовления взрывчатки и мобильные телефоны с доказательствами преступления.
По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемым меры пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.