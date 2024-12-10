Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лідер опозиції Німеччини, який претендує на посаду канцлера, назвав умову передачі Україні Taurus

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Вівторок, 10 грудня 2024, 13:20
Лідер опозиції Німеччини, який претендує на посаду канцлера, назвав умову передачі Україні Taurus
Ракета Taurus, ілюстративне фото Getty Images

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, заявив, що поставив би Україні далекобійні ракети Taurus лише після консультацій зі США.

Джерело: "Європейська правда", n-tv

Деталі: За його словами, рішення про передачу Україні далекобійного озброєння він не ухвалюватиме "одноосібно", а лише в тісній координації з США і європейськими союзниками.

Реклама:

Мерц зазначив, що навчання українських військових роботі з цим озброєнням займе не менше чотирьох місяців, і приблизно у цей самий період до влади у США прийде новий президент Дональд Трамп.

"І тому я виступаю за те, щоб відповісти на ці питання разом з американцями. Не поодинці, не в Німеччині, а разом із Європою та Америкою", – сказав він.

 Однак Мерц сумнівається, що Taurus зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • Напередодні Мерц відвідував Київ і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. На зустрічі з лідером німецької опозиції Зеленський заявив, що Україна очікує від Німеччини посилення української далекобійності.
  • Натомість нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц послідовно відмовляє Україні у постачанні далекобійного озброєння.

НімеччиназброяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, оновленоРостовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ

фото, відеоУ Києві патрульні "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю

Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука

У команді Трампа заявили, що вбивство російського генерала у Москві – "не найкраща ідея"

фото, відеоДо кордону на дні багажника за крипту: на Одещині викрили схему нелегального виїзду

Британія, Німеччина і Франція стурбовані розвитком ядерної програми Ірану

Усі новини...
Німеччина
Міністр фінансів Німеччини запевнив у підтримці України у 2025 році
Німеччина і США об'єднають зусилля у розробці для ЗСУ єдиної програми управління дронами
Зеленський нагадав кандидату у канцлери Німеччини про необхідність ракет Taurus для України
Останні новини
02:26
оновлюється Групи ворожих БпЛА з вечора атакують Україну
02:26
DeepState: Росіяни окупували Трудове на Донеччині
01:57
БоксФ'юрі: Цього разу Усик відчує мій гнів, нехай Бог йому допоможе
01:32
Росіяни завдали ракетного удару по Ромнах на Сумщині
01:18
На підступах до Києва працювала ППО
00:44
відео, оновленоРостовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ
00:28
Зеленський про зустріч із Рютте: Обговорили зміцнення ППО для України і гарантії безпеки
00:00
оновленоАтака на Кривий ріг: багато пошкоджень, постраждала лікарня
23:55
Red Bull спонсоруватиме ще одну велокоманду
23:51
Зеленський поговорив з Макроном про зміцнення позицій України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: