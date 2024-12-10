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США вперше успішно перехопили балістичну ракету середньої дальності біля Гуаму

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 10 грудня 2024, 18:27
США вперше успішно перехопили балістичну ракету середньої дальності біля Гуаму
Ракета Standard Missile-3 Block IIA завантажується в систему вертикального пуску (VLS) на базі ВПС Андерсон, Гуам. Фото Агентства протиракетної оборони США

Американське агентство протиракетної оборони вперше успішно перехопило балістичну ракету середньої дальності повітряного базування під час випробувань біля острова Гуам у Тихому океані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Пентагону, яку наводить агентство Reuters

Деталі: Гуам – американська територія в західній частині Тихого океану – є стратегічним військовим форпостом, розташованим ближче до Китаю, ніж до Гавайських островів. Він відіграє вирішальну роль у підтримці американської присутності в регіоні і стримуванні потенційних супротивників.

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Успішне випробування підкреслює прагнення Пентагону посилити оборону Гуаму від нових ракетних загроз.

Під час випробування система Aegis Guam, інтегрована з новим радаром AN/TPY-6 і вертикальною пусковою установкою, здійснила пуск ракети Standard Missile-3 Block IIA.

Директор Агентства протиракетної оборони США генерал-лейтенант Хіт Коллінз назвав це випробування "величезними колективними зусиллями", підкресливши його важливість для перевірки спільної архітектури відстеження і інтегрованих сил і засобів протиповітряної і протиракетної оборони Гуаму.

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Успішне перехоплення є частиною ширшої ініціативи з розвитку системи оборони Гуаму, яка має на меті забезпечити посилену інтегровану систему протиповітряної і протиракетної оборони.

Агентство протиракетної оборони США планує використати дані, зібрані під час цього експерименту, для подальшого вдосконалення і перевірки концепції і вимог до майбутньої системи ПРО.

Нагадаємо: У листопаді США офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності й попередила США незадовго до її запуску.

У Пентагоні заявили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

США
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