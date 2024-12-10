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США впервые успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности возле Гуама

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 10 декабря 2024, 18:27
США впервые успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности возле Гуама
Ракета Standard Missile-3 Block IIA загружается в систему вертикального пуска (VLS) на базе ВВС Андерсон, Гуам. Фото Агентства противоракетной обороны США

Американское агентство противоракетной обороны впервые успешно перехватило баллистическую ракету средней дальности воздушного базирования во время испытаний возле острова Гуам в Тихом океане.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Пентагона, которое приводит агентство Reuters

Детали: Гуам - американская территория в западной части Тихого океана - является стратегическим военным форпостом, расположенным ближе к Китаю, чем к Гавайским островам. Он играет решающую роль в поддержании американского присутствия в регионе и сдерживании потенциальных противников.

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Во время испытания система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и вертикальной пусковой установкой, осуществила пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA.

Директор Агентства противоракетной обороны США генерал-лейтенант Хит Коллинз назвал это испытание "огромными коллективными усилиями", подчеркнув его важность для проверки совместной архитектуры отслеживания и интегрированных сил и средств противовоздушной и противоракетной обороны Гуама.

Успешный перехват является частью более широкой инициативы по развитию системы обороны Гуама, которая имеет целью обеспечить усиленную интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.

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Агентство противоракетной обороны США планирует использовать данные, собранные во время этого эксперимента, для дальнейшего совершенствования и проверки концепции и требований к будущей системе ПРО.

Напомним: В ноябре США официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности и предупредила США незадолго до ее запуска. В Пентагоне заявили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

США
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