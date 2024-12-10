США впервые успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности возле Гуама
Американское агентство противоракетной обороны впервые успешно перехватило баллистическую ракету средней дальности воздушного базирования во время испытаний возле острова Гуам в Тихом океане.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Пентагона, которое приводит агентство Reuters
Детали: Гуам - американская территория в западной части Тихого океана - является стратегическим военным форпостом, расположенным ближе к Китаю, чем к Гавайским островам. Он играет решающую роль в поддержании американского присутствия в регионе и сдерживании потенциальных противников.
Во время испытания система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и вертикальной пусковой установкой, осуществила пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA.
Директор Агентства противоракетной обороны США генерал-лейтенант Хит Коллинз назвал это испытание "огромными коллективными усилиями", подчеркнув его важность для проверки совместной архитектуры отслеживания и интегрированных сил и средств противовоздушной и противоракетной обороны Гуама.
Успешный перехват является частью более широкой инициативы по развитию системы обороны Гуама, которая имеет целью обеспечить усиленную интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.
Агентство противоракетной обороны США планирует использовать данные, собранные во время этого эксперимента, для дальнейшего совершенствования и проверки концепции и требований к будущей системе ПРО.
Напомним: В ноябре США официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности и предупредила США незадолго до ее запуска. В Пентагоне заявили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".