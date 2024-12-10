Трамп назвав назвав Канаду штатом, а Трюдо – губернатором

Обраний президент США Дональд Трамп, ймовірно, пожартував над канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, назвавши його "губернатором" вигаданого штату Канада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social

Деталі: Трамп прокоментував зустріч із Трюдо у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида, зазначивши, що він мав приємність днями повечеряти з "губернатором Величного Штату Канада Джастіном Трюдо".

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"З нетерпінням чекаю нової зустрічі з губернатором, щоб ми могли продовжити наші поглиблені переговори про тарифи і торгівлю, результати яких будуть по-справжньому вражаючими для всіх!" – додав він.

Зустріч Трюдо і Трампа відбулась 30 листопада, про неї офіційно не повідомлялось.

Вона відбулась після обіцянки обраного президента США запровадити 25-відсотковий тариф на всі товари, що надходять з Канади й Мексики, і додатковий 10-відсотковий тариф на товари з Китаю.

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ЗМІ раніше писали, що тоді Трамп пожартував, нібито Канада має стати 51-м штатом США.

Канада, як відомо, не є штатом, натомість сама є федерацією, що складається з 10 адміністративно-територіальних одиниць (провінцій).

Водночас під час свого першого президентства Трамп пропонував купити Гренландію – і тоді говорив цілком серйозно.