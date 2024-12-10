Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп назвал назвал Канаду штатом, а Трюдо – губернатором

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 10 декабря 2024, 19:03
Трамп назвал назвал Канаду штатом, а Трюдо – губернатором
Трамп. Иллюстративное фото: Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, пошутил над канадским премьер-министром Джастином Трюдо, назвав его "губернатором" вымышленного штата Канада.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social

Детали: Трамп прокомментировал встречу с Трюдо в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, отметив, что он имел удовольствие на днях поужинать с "губернатором Великого Штата Канада Джастином Трюдо".

Реклама:

"С нетерпением жду новой встречи с губернатором, чтобы мы могли продолжить наши углубленные переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех!" – добавил он.

Встреча Трюдо и Трампа состоялась 30 ноября, о ней официально не сообщалось.

Она состоялась после обещания избранного президента США ввести 25-процентный тариф на все товары, поступающие из Канады и Мексики, и дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая.

РЕКЛАМА:

СМИ ранее писали, что тогда Трамп пошутил, якобы Канада должна стать 51-м штатом США.

Канада, как известно, не является штатом, зато сама является федерацией, состоящей из 10 административно-территориальных единиц (провинций).

В то же время во время своего первого президентства Трамп предлагал купить Гренландию – и тогда говорил вполне серьезно.

ТрампКанада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал данные об использовании Россией солдат КНДР в штурмах

фотоТеракт в Днепре 14 декабря: полиция и СБУ задержали подозреваемого, виден российский след

В воскресенье отключения будут действовать 14 часов

NYT: Украинские власти отложили соглашение с США в сфере полезных ископаемых, чтобы его заключил Трамп

В Грузии утвердили президентом кандидата от партии власти

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

Все новости...
Трамп
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО заявил, что благодарен Трампу за его решительность
Более 44% украинцев доверяют Трампу – опрос
Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин боится его и, возможно, Китая
Последние новости
07:46
Маркарова заявила, что ее донимают пранкеры
07:16
обновленоВраг атаковал Николаев: поврежден объект инфраструктуры, двое раненых
06:40
В России заявляют о якобы сбитии 13 дронов над Черным морем
06:24
обновленоРоссияне с вечера атаковали Украину ударными БпЛА с вечера
05:40
Россияне атаковали семь общин Сумщины, около 180 взрывов за сутки
04:48
Взлетные полосы аэропорта возле Нью-Йорка закрывали из-за появления беспилотника
03:54
ISW проанализировал данные об использовании Россией солдат КНДР в штурмах
02:40
Трамп назначил главой совета по вопросам разведки гендиректора своей соцсети
02:08
Литовская спортсменка, которую наказали за антироссийскую футболку, послала Путина "к черту"
01:46
Из-за стрельбы на севере Франции погибли пять человек – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: