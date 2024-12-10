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США виділяють Україні $20 млрд за рахунок заморожених російських активів

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 10 грудня 2024, 20:57
США виділяють Україні $20 млрд за рахунок заморожених російських активів
Міністерка фінансів США Джанет Єллен. Ілюстративне фото: Getty Images

10 грудня Міністерство фінансів США заявило про передачу 20 мільярдів доларів для України в межах ініціативи G7 щодо використання заморожених російських активів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Мінфіну США

Деталі: Американська міністерка фінансів Джанет Єллен зазначила, що кошти для допомоги Україні забезпечені за рахунок надлишкових надходжень від використання знерухомлених активів Росії.

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Це частина плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.

Кошти США Україна отримає не напряму: їх перерахували до фонду Світового банку "Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні" (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).

"50 мільярдів доларів, які "Група семи" колективно надає в рамках цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її відважного опору", – підкреслила Єллен.

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У межах плану G7 кожна держава бере на себе різі зобовʼязання щодо забезпечення кредиту для України. Європейський Союз, приміром, надасть макрофінансової допомоги на 18,1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів.

У ЄС пояснювали, що кошти надаватимуться рівними траншами щомісяця у 2025 році та можуть бути використані й на оборонні цілі.

Більше про механізм використання росактивів "Групи семи" читайте у матеріалі "ЄвроПравди".

G7США
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