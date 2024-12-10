США выделяют Украине $20 млрд за счет замороженных российских активов

10 декабря Министерство финансов США заявило о передаче 20 миллиардов долларов для Украины в рамках инициативы G7 по использованию замороженных российских активов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минфина США

Детали: Американский министр финансов Джанет Йеллен отметила, что средства для помощи Украине обеспечены за счет избыточных поступлений от использования обездвиженных активов России.

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Это часть плана "Группы семи" по предоставлению Украине 50 миллиардов евро за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.

Средства США Украина получит не напрямую: их перечислили в фонд Всемирного банка "Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине" (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).

"50 миллиардов долларов, которые "Группа семи" коллективно предоставляет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержки служб экстренной помощи, больниц и других основ ее отважного сопротивления", – подчеркнула Йеллен.

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В рамках плана G7 каждое государство берет на себя различные обязательства по обеспечению кредита для Украины. Европейский Союз, например, предоставит макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов.

В ЕС объясняли, что средства будут предоставляться равными траншами ежемесячно в 2025 году и могут быть использованы и на оборонные цели.

Больше о механизме использования росактивов "Группы семи" читайте в материале "ЕвроПравды".