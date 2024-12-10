Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 199 зіткнень

Від початку доби 10 грудня на фронті відбулось 199 бойових зіткнень, понад півсотні з них – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 10 грудня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України два ракетних та 17 авіаційних ударів, застосувавши три керовані ракети та 31 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 441 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбивали сім атак противника в районах Вовчанська, Липців та Стариці.

На Куп’янському напрямку противник одинадцять разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 25 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини.

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На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по Сіверську.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення поблизу Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції сил оборони.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 52 рази намагалися прорвати нашу оборону.

На Курахівському напрямку ворог 44 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє, шість боєзіткнень - продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 16 наступальних дій неподалік Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Трудового, Новодарівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки.

На Оріхівському напрямках противник сім разів атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника.