Генштаб: На фронте с начала суток произошло 199 столкновений

С начала суток 10 декабря на фронте произошло 199 боевых столкновений, более полусотни из них - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 10 декабря

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 17 авиационных ударов, применив три управляемые ракеты и 31 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 441 дрон-камикадзе и совершили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска отражали семь атак противника в районах Волчанска, Липцев и Старицы.

На Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.

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На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Северску.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения вблизи Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции сил обороны.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 52 раза пытались прорвать нашу оборону.

На Кураховском направлении враг 44 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее, шесть боестолкновений - продолжаются.

На Времовском направлении захватчики осуществили 16 наступательных действий неподалеку Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.

На Ореховском направлениях противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника.