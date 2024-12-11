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Поліція проводить обшуки в Укрзалізниці

Ірина БалачукСереда, 11 грудня 2024, 08:24
Поліція проводить обшуки в Укрзалізниці
Фото УЗ

Правоохоронці проводять обшуки в Укрзалізниці в рамках кримінального провадження щодо зловживань посадовців на міжнародних пасажирських перевезеннях.

Джерело: Нацполіція та Укрзалізниця у Telegram

Дослівно поліція: "Йдеться про кримінальне провадження, що розслідується за фактами зловживань групи посадових осіб підрозділу Укрзалізниці під час обслуговування та здійсненням перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення. Дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі".

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Деталі: Повідомляється, що слідчі дії проводять за сприяння Укрзалізниці. Вони відбуваються у Києві та області. 

 
Фото УЗ

Зокрема нарізі проходять обшуки за місцями проживання причетних до кримінальних схем службовців та в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ.

Також слідчі дії заплановані у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. 

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фото поліції

Поліція просить пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків.

В Укрзалізниці уточнили, що мета таких заходів – "зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка "паразитувала" на рядових залізничниках". 

 
фото поліції

"Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання. Просимо вибачення у пасажирів за можливі незручності (обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху), робимо все можливе, щоб їх мінімізувати", – повідомили в УЗ.  

Усі обставини цієї операції обіцяють розповісти пізніше.

Укрзалізницяобшуки
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