Полиция проводит обыски в Укрзализныце

Правоохранители проводят обыски в Укрзализныце в рамках уголовного производства о злоупотреблениях должностных лиц на международных пассажирских перевозках.

Источник: Нацполиция и Укрзализныця в Telegram

Дословно полиция: "Речь идет об уголовном производстве, которое расследуется по фактам злоупотреблений группы должностных лиц подразделения Укрзализныци при обслуживании и осуществлении перевозок пассажиров поездами международного сообщения. Действия фигурантов привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже".

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Детали: Сообщается, что следственные действия проводят при содействии Укрзализныци. Они происходят в Киеве и области.

фото УЗ

В частности, сейчас проходят обыски по местам жительства причастных к криминальным схемам служащих и в офисных помещениях структурного подразделения УЗ.

Также следственные действия запланированы в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.

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Полиция просит пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей.

ФОТО ПОЛИЦИИ

В Укрзализныце уточнили, что цель таких мероприятий – "остановить деятельность организованной преступной группы, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках".

ФОТО ПОЛИЦИИ

"Проводятся обыски и изъятие вещественных доказательств, опросы и задержания. Просим прощения у пассажиров за возможные неудобства (ограничение доступа, дополнительные проверки или задержки движения), делаем все возможное, чтобы их минимизировать", – сообщили в УЗ.

Все обстоятельства этой операции обещают рассказать позже.