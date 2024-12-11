Між Зеленським і Байденом напруга через питання мобілізації в Україні – ЗМІ

Суперечки довкола кількісних показників мобілізації та мобілізаційного віку призвели до напруги у відносинах між президентами України і США.

Джерело: публікація британського The Telegraph, "Європейська правда"

Деталі: Суперечку довкола мобілізації характеризують як одну з найгостріших з усіх, що були між Києвом і Вашингтоном на попередніх етапах війни.

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Останніми тижнями від США лунають публічні й непублічні заклики до України знижувати мобілізаційний вік до 18 років, з аргументом, що нестача особового складу на фронті стає критичною і саме через це Росії вдається забезпечувати просування на сході, а після зміни влади у Білому домі Трамп може згорнути військову допомогу Україні.

Зокрема, держсекретар Ентоні Блінкен під час поїздки до Брюсселя на міністерську зустріч НАТО зауважив, що для утримання фронту потрібні не лише фінансування і боєприпаси, а й люди. "Багато хто з нас вважає, що необхідно залучати до бойових дій молодших людей. Зараз 18-25-річні не воюють", – коментував він.

У нещодавній заяві Зеленського про його слова Трампу, що "Путін боїться лише його і, можливо, Китаю" та коментарі, що найпершим пріоритетом має бути зброя і зниження військового потенціалу Росії, а не мобілізаційного віку в Україні, побачили безпрецедентний випад проти Байдена.

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Для контексту у матеріалі пояснюють, що через вікову структуру населення в Україні група 18-25 річних є набагато менш чисельною, порівняно зі старшими поколіннями, тож у цьому бачать небезпеку для демографії у майбутньому, та що мобілізаційний вік вже понизили з 27 до 25 років.

Як повідомляли, США мають намір передати Україні максимально дозволений бюджетом США обсяг допомоги, вибравши передбачений 61 млрд доларів "до останнього центу" до завершення каденції Байдена.