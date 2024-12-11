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Между Зеленским и Байденом напряжение из-за вопроса мобилизации в Украине – СМИ

"Европейская правда", Алена МазуренкоСреда, 11 декабря 2024, 09:55
Между Зеленским и Байденом напряжение из-за вопроса мобилизации в Украине – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото иллюстративное с сайта ОП

Споры вокруг количественных показателей мобилизации и мобилизационного возраста привели к напряжению в отношениях между президентами Украины и США.

Источник: публикация британского The Telegraph, "Европейская правда"

Детали: Спор вокруг мобилизации характеризуют как один из самых острых из всех, которые были между Киевом и Вашингтоном на предыдущих этапах войны.

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В последние недели от США звучат публичные и непубличные призывы к Украине снижать мобилизационный возраст до 18 лет, с аргументом, что нехватка личного состава на фронте становится критической и именно поэтому России удается обеспечивать продвижение на востоке, а после смены власти в Белом доме Трамп может свернуть военную помощь Украине.

В частности, госсекретарь Энтони Блинкен во время поездки в Брюссель на министерскую встречу НАТО отметил, что для удержания фронта нужны не только финансирование и боеприпасы, но и люди. "Многие из нас считают, что необходимо привлекать к боевым действиям молодых людей. Сейчас 18-25-летние не воюют", – комментировал он.

В недавнем заявлении Зеленского о его словах Трампу, что "Путин боится только его и, возможно, Китая" и комментарии, что первым приоритетом должно быть оружие и снижение военного потенциала России, а не мобилизационного возраста в Украине, увидели беспрецедентный выпад против Байдена.

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Для контекста в материале объясняют, что из-за возрастной структуры населения в Украине группа 18-25 летних является гораздо меньшей по сравнению со старшими поколениями, поэтому в этом видят опасность для демографии в будущем, и что мобилизационный возраст уже снизили с 27 до 25 лет.

Как сообщалось, США намерены передать Украине максимально разрешенный бюджетом США объем помощи, выбрав предусмотренный 61 млрд долларов "до последнего цента " до завершения каденции Байдена.

БайденЗеленскиймобилизация
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