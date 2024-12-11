Зеленський говорив про безпеку, а Трамп – про негайне припинення вогню: деталі зустрічі в Парижі

Президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон та обраний президент США Дональд Трамп на зустрічі у Парижі 7 грудня. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський використав свою першу зустріч з Дональдом Трампом після виборів у США, щоб пояснити потребу України в гарантіях безпеки в будь-якому переговорному процесі щодо припинення війни з Росією, пише Reuters.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела, знайомі з перебігом дискусії 7 грудня

Деталі: За словами співрозмовників видання, на зустрічі у Парижі троє лідерів – Трамп, Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон – не обговорювали конкретні деталі будь-якого бачення миру, але обраний президент США повторив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів для швидкого завершення війни.

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За словами одного з джерел, Трамп поводився доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований слухати.

Водночас Reuters акцентує, що ні Трамп, ні наближені до нього посадовці, які займаються питаннями України, наразі не дають чіткої відповіді на те, як саме вони бачать закінчення війни. Відсутня відповідь і на наполягання України на тому, що вона має отримати гарантії безпеки як частину будь-якого врегулювання.

Це створило в Києві зростаюче відчуття невизначеності, яке посилюється тим, що Росія захоплює нові території на Донеччині та постійно атакує безпілотниками міста, розташовані далеко за лінією фронту.

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За словами джерела видання в офісі українського президента, на зустрічі у Парижі наголошували на тому, що мир потребує гарантій і що самого лише припинення вогню недостатньо, оскільки Путін може порушити його знову, як він вже робив це раніше.

Співрозмовники Reuters заявили, що Трамп наразі "обмірковує всі деталі".

Кілька посадовців, наближених до Трампа, розповіли, що він спрямовує свої зустрічі на побудову особистих стосунків, що є ключовим моментом у його дипломатичній діяльності, і що в кінцевому підсумку саме він ухвалюватиме рішення щодо подальших дій.

"Загалом привітний характер безпосереднього спілкування Трампа із Зеленським відрізняється від деяких його публічних висловлювань про українського лідера під час передвиборчої кампанії, зокрема, коли він назвав його "найбільшим продавцем на Землі" за те, що той попросив і отримав мільярди доларів американської військової допомоги.

Макрон і Зеленський були на одній хвилі на зустрічі в Парижі, але були обережні, щоб не виглядати так, ніби вони заганяють Трампа в кут, сказав один чиновник. Французький лідер… і Зеленський працювали в синергії, щоб окреслити, як вони бачать ситуацію, підкреслюючи, що без підтримки США Києву буде дуже важко, додав чиновник", – пише видання.

За словами українських джерел Reuters, Зеленський вважає, що на міжнародній арені Путін боїться лише Трампа і, можливо, Китаю, і що будь-який тривалий мир вимагатиме від Вашингтона бути "по-справжньому сильним".

Двоє інших співрозмовників заявили, що Макрон використав зустріч, щоб довести, що європейці вже багато зробили для підтримки України і що вони також готові більш рівномірно розділити тягар безпеки зі Сполученими Штатами.

Інший чиновник повідомив, що Макрон і Зеленський пояснили Трампу, що Путін у 2024 році – не той, що був у 2017 році, коли Трамп мав з ним справу.

Той же чиновник додав, що стрімке падіння президента Сирії Башара Асада і невдача, яка спіткала його близького союзника Росію, також були використані як аргумент для більш жорсткої позиції щодо Москви в майбутніх мирних зусиллях.