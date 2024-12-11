Зеленский говорил о безопасности, а Трамп – о немедленном прекращении огня: детали встречи в Париже

Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон и избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже 7 декабря. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский использовал свою первую после выборов в США встречу с Дональдом Трампом, чтобы объяснить потребность Украины в гарантиях безопасности в любом переговорном процессе по прекращению войны с Россией, пишет Reuters.

Источник: Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии 7 декабря

Детали: По словам собеседников издания, на встрече в Париже трое лидеров – Трамп, Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон – не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира, но избранный президент США повторил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров для быстрого завершения войны.

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По словам одного из источников, Трамп вел себя доброжелательно, уважительно и открыто и, похоже, был настроен слушать.

В то же время Reuters акцентирует, что ни Трамп, ни приближенные к нему чиновники, которые занимаются вопросами Украины, пока не дают четкого ответа на то, как именно они видят окончание войны. Отсутствует ответ и на настаивание Украины на том, что она должна получить гарантии безопасности как часть любого урегулирования.

Это создало в Киеве растущее ощущение неопределенности, которое усиливается тем, что Россия захватывает новые территории в Донецкой области и постоянно атакует беспилотниками города, расположенные далеко за линией фронта.

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По словам источника издания в офисе украинского президента, на встрече в Париже подчеркивали, что мир требует гарантий и что одного лишь прекращения огня недостаточно, поскольку Путин может нарушить его снова, как он уже делал это раньше.

Собеседники Reuters заявили, что Трамп пока "обдумывает все детали".

Несколько чиновников, приближенных к Трампу, рассказали, что он направляет свои встречи на построение личных отношений, что является ключевым моментом в его дипломатической деятельности, и что в конечном итоге именно он будет принимать решение о дальнейших действиях.

"В целом приветливый характер непосредственного общения Трампа с Зеленским отличается от некоторых его публичных высказываний об украинском лидере во время предвыборной кампании, в частности, когда он назвал его "самым большим продавцом на Земле" за то, что тот попросил и получил миллиарды долларов американской военной помощи.

Макрон и Зеленский были на одной волне на встрече в Париже, но были осторожны, чтобы не выглядеть так, будто они загоняют Трампа в угол, сказал один чиновник. Французский лидер... и Зеленский работали в синергии, чтобы очертить, как они видят ситуацию, подчеркивая, что без поддержки США Киеву будет очень трудно, добавил чиновник", – пишет издание.

По словам украинских источников Reuters, Зеленский считает, что на международной арене Путин боится только Трампа и, возможно, Китая, и что любой длительный мир потребует от Вашингтона быть "по-настоящему сильным".

Двое других собеседников заявили, что Макрон использовал встречу, чтобы доказать, что европейцы уже много сделали для поддержки Украины и что они также готовы более равномерно разделить бремя безопасности с Соединенными Штатами.

Другой чиновник сообщил, что Макрон и Зеленский объяснили Трампу, что Путин в 2024 году – не тот, что был в 2017 году, когда Трамп имел с ним дело.

Тот же чиновник добавил, что стремительное падение президента Сирии Башара Асада и неудача, постигшая его близкого союзника Россию, также были использованы в качестве аргумента для более жtсткой позиции в отношении Москвы в будущих мирных усилиях.