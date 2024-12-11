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Макрон обговорить з Польщею розгортання миротворців в Україні – ЗМІ

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 11 грудня 2024, 11:27
Макрон обговорить з Польщею розгортання миротворців в Україні – ЗМІ
Макрон, фото: getty images

Президент Франції Емманюель Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії, і буде радитися щодо цього з Польщею, яку вбачає ключовим союзником у такому проєкті.

Джерело: "Європейська правда", Rzecpospolita з посиланням на свої дані

Деталі: Йдеться про миротворчі сили з європейських країн, які у разі оформлення якоїсь угоди про припинення поточної фази війни між Росією і Україною – що очікувано спробує ініціювати новий президент США -  могли б стати одним із запобіжників від нового нападу РФ. 

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За інформацією видання, обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня, і ймовірно він говорив про це з обраним президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським минулої суботи, коли десятки лідерів приїхали на відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері. 

Журналісти припускають, що саме це обговорювалося і на його зустрічі тет-а-тет з прем’єром Британії Кіром Стармером в середині листопада, а потім – на зустрічі з представниками країн Північної Європи, Балтії і Польщі 27 листопада.

Для статті взяли коментар у експерта розташованого у Парижі аналітичного центру IFRI, де розробляють гіпотетичний проєкт такої місії, Елі Тенебаума. За їхнім баченням, для проєкту потрібні були би сили у розмірі до 5 бригад (близько 40 тисяч осіб), і командування однією з них могла би взяти на себе Польща – з огляду на її військовий потенціал і розташування. 

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Ексзаступник генсека НАТО Каміль Гран у своїх коментарях для публікації висловив думку, що – якщо справа дійде до миротворчої місії – найкраще, щоб у ній було залучено якомога більше країн, оскільки це підвищить ефект стримування. Проте, на його думку, у проєкті дуже важлива бодай символічна участь США. Легран схиляється до думки, що у проєкті готові будуть взяти участь Нідерланди, а після зміни влади – можливо й Німеччина. 

Перед цим про запланований візит Макрона повідомили й інші польські ЗМІ, зазначивши, що він повʼязаний із переговорами з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулими вихідними.

Зустріч президентів Франції та України Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом у суботу, 7 грудня, тривала 35 хвилин.

Зеленський після розмови з Трампом і Макроном сказав, що наполягає на "дієвих гарантіях" миру.

А обраний президент США заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.

МакронПольщамиротворціУкраїна
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