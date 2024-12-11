Макрон обсудит с Польшей развертывание миротворцев в Украине – СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России, и будет советоваться по этому поводу с Польшей, которую видит ключевым союзником в таком проекте.

Источник: "Европейская правда", польская Rzecpospolita со ссылкой на свои данные

Детали: Речь идет о миротворческих силах из европейских стран, которые в случае оформления какого-то соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной – что ожидаемо попытается инициировать новый президент США – могли бы стать одним из предохранителей от нового нападения РФ.

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По информации издания, обсуждение такой потенциальной миссии будет ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря, и вероятно он говорил об этом с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в минувшую субботу, когда десятки лидеров приехали на открытие восстановленного Собора Парижской Богоматери.

Журналисты предполагают, что именно это обсуждалось и на его встрече тет-а-тет с премьером Британии Киром Стармером в середине ноября, а затем – на встрече с представителями стран Северной Европы, Балтии и Польши 27 ноября.

Для статьи взяли комментарий у эксперта расположенного в Париже аналитического центра IFRI, где разрабатывают гипотетический проект такой миссии, Эли Тенебаума. По их видению, для проекта нужны были бы силы в размере до 5 бригад (около 40 тысяч человек), и командование одной из них могла бы взять на себя Польша – учитывая ее военный потенциал и расположение.

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Экс-заместитель генсека НАТО Камиль Гран в своих комментариях для публикации высказал мнение, что – если дело дойдет до миротворческой миссии – лучше всего, чтобы в ней было задействовано как можно больше стран, поскольку это повысит эффект сдерживания. Однако, по его мнению, в проекте очень важно хотя бы символическое участие США. Легран склоняется к мысли, что в проекте готовы будут принять участие Нидерланды, а после смены власти – возможно и Германия.

Перед этим о запланированном визите Макрона сообщили и другие польские СМИ, отметив, что он связан с переговорами с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в минувшие выходные.

Встреча президентов Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом в субботу, 7 декабря, длилась 35 минут.

Зеленский после разговора с Трампом и Макроном сказал, что настаивает на "действенных гарантиях" мира.

А избранный президент США заявил, что "формирует концепцию " реализации своего замысла о скором прекращении войны.