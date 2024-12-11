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Через ДТП на Кіровоградщині перекрили важливу автотрасу

Валентина РоманенкоСереда, 11 грудня 2024, 12:14
Через ДТП на Кіровоградщині перекрили важливу автотрасу
ілюстративне фото

У Кіровоградській області сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку рух трасою міжнародного значення М-30 перекритий в обидві сторони.

Джерело: Патрульна поліція України

Дослівно Патрульна поліція: "У зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася на автодорозі М-30 (Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка - Луганськ - Ізварине), неподалік села Хмельове Новоукраїнського району, дорожній рух перекритий в обох напрямках".

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Деталі: За даними Патрульної поліції, поблизу села Хмельове на Кіровоградщині сьогодні, 11 грудня, сталася ДТП. У зв’язку з цим дорожній рух перекрито в обидва напрямки.

На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці просять водіїв заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням цієї інформації.

Кіровоградська областьДТПдороги
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