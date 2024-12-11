Из-за ДТП на Кировоградщине перекрыли важную автотрассу

В Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение по трассе международное значение М-30 перекрыто в обе стороны.

Источник: Патрульная полиция Украины

Дословно: "В связи с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло на автодороге М-30 (Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Луганск - Изварино), недалеко от села Хмелевое Новоукраинского района, движение перекрыто в обоих направлениях".

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Детали: По данным Патрульной полиции, возле села Хмелевое на Кировоградщине 11 декабря произошло ДТП. В связи с этим движение перекрыто в обе стороны.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители просят водителей заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации.