Из-за ДТП на Кировоградщине перекрыли важную автотрассу
Среда, 11 декабря 2024, 12:14
В Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение по трассе международное значение М-30 перекрыто в обе стороны.
Источник: Патрульная полиция Украины
Дословно: "В связи с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло на автодороге М-30 (Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Луганск - Изварино), недалеко от села Хмелевое Новоукраинского района, движение перекрыто в обоих направлениях".
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Детали: По данным Патрульной полиции, возле села Хмелевое на Кировоградщине 11 декабря произошло ДТП. В связи с этим движение перекрыто в обе стороны.
На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители просят водителей заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации.