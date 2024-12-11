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СБУ і Нацполіція ліквідували дві нарколабораторії з мільйонними доходами

Валентина РоманенкоСереда, 11 грудня 2024, 13:59
СБУ і Нацполіція ліквідували дві нарколабораторії з мільйонними доходами
фото НПУ

Служба безпеки України та Національна поліція викрили наркосиндикат на Черкащині, власники якого виготовляли важкі психотропні препарати та реалізували їх у різних регіонах країни.

Джерело: СБУ, Національна поліція України, Офіс генерального прокурора

Дослівно СБУ: "За матеріалами слідства, до організації наркобізнесу причетні жителі Черкащини, серед яких 36-річна юристка центру надання безоплатної правової допомоги.

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Для оптового виробництва "товару" вони організували дві нарколабораторії, які щомісяця постачали особливо небезпечні психотропи на майже 5 млн грн".

 
фото поліції

Деталі: Як повідомили правоохоронці, на Черкащині зловмисники вирішили заробляти на виготовленні амфетаміну, мефедрону та A-PVP. Небезпечні речовини синтезували у підпільних цехах, організованих у помешканнях затриманих.

У СБУ наголосили, що дві нарколабораторії приносили дохід у розмірі понад 5 мільйонів гривень на місяць. Зловмисники використовували розгалужену мережу дилерів у Київській та Черкаській областях, а також відправляли небезпечний товар до Чернівців і Одеси.

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Для пошуку потенційних "клієнтів" та виявлення нарколабораторій правоохоронці використовували особисті зв’язки у кримінальних колах. Зловмисників затримали під час приготування чергової партії психотропів для продажу.

 
фото поліції

За повідомленням Офісу генерального прокурора, правоохоронці провели 22 обшуки, вилучили понад 2,5 кг "Alpha-PVP" та 5 кг її залишків, 1 кг канабісу, 160 л прекурсорів та обладнання для виробництва. Вартість вилученого - понад 3 млн грн за цінами "чорного ринку".

Наразі п’ятьом учасникам наркогрупи повідомлено про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуту психотропних речовин або їх аналогів у складі організованої злочинної групи.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

наркотикиЧеркаська областьСБУполіція
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