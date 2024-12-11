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СБУ и Нацполиция ликвидировали две нарколаборатории с миллионными доходами

Валентина РоманенкоСреда, 11 декабря 2024, 13:59
СБУ и Нацполиция ликвидировали две нарколаборатории с миллионными доходами
фото НПУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили наркосиндикат на Черкасщине, владельцы которого изготавливали сильнодействующие психотропные препараты и сбывали их в различных регионах страны.

Источник: СБУ, Национальна полиция УкраїниОфис генерального прокурора

Дословно СБУ: "Согласно материалам следствия, к организации наркобизнеса причастны жители Черкасщины, среди которых 36-летняя юристка центра предоставления бесплатной правовой помощи.

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Для оптового производства "товара" они организовали две нарколаборатории, которые ежемесячно поставляли особо опасные психотропы на сумму около 5 млн грн".

 
фото полиции

Детали: Как сообщили правоохранители, на Черкасщине злоумышленники решили зарабатывать на производстве амфетамина, мефедрона и A-PVP. Опасные вещества синтезировались в подпольных цехах, организованных в жилищах задержанных.

В СБУ подчеркнули, что две нарколаборатории приносили доход более 5 миллионов гривен в месяц. Злоумышленники использовали разветвленную сеть дилеров в Киевской и Черкасской областях, а также отправляли опасный товар в Черновцы и Одессу.

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Для поиска потенциальных "клиентов" и выявления нарколабораторий правоохранители использовали личные связи в криминальных кругах. Злоумышленников задержали во время приготовления очередной партии психотропов для продажи.

 
фото полиции

По сообщению Офиса генерального прокурора, правоохранители провели 22 обыска, изъяли более 2,5 кг "Alpha-PVP" и 5 кг его остатков, 1 кг каннабиса, 160 л прекурсоров и оборудование для производства. Стоимость изъятого превышает 3 млн грн по ценам "черного рынка".

На данный момент пяти участникам наркогруппы сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте психотропных веществ или их аналогов в составе организованной преступной группы.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

наркотикиЧеркасская областьСБУполиция
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