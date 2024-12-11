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Макрон поговорив з Іванішвілі на тлі протестів у Грузії

Марія Ємець, Ірина БалачукСереда, 11 грудня 2024, 14:09
Макрон поговорив з Іванішвілі на тлі протестів у Грузії
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото ОП

Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував почесному голові партії влади Грузії "Грузинська мрія" Бідзіні Іванішвілі на тлі останніх подій у країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на комюніке Єлисейського палацу за підсумками розмови

Деталі: Вказується, що розмову ініціював Макрон. 

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Дослівно з заяви Єлисейського палацу: "Президент засудив залякування опозиції і представників громадянського суспільства та дії правоохоронців щодо мирних учасників протестів і журналістів. Він заявив про необхідність звільнити усіх свавільно затриманих та закликав поважати свободу вираження поглядів і свободу зібрання".

Деталі: Макрон висловив жаль, що Грузія звернула з європейського шляху і повторив, що на відносини ЄС і Грузії обов’язково буде впливати те, що зробила чи робитиме далі грузинська влада. 

Президент Франції закликав до "інклюзивного діалогу з усіма політичними групами і представниками громадянського суспільства, з повагою до європейських і демократичних прагнень грузинського народу". 

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У повідомленні "Грузинської мрії" про розмову, яке цитують грузинські ЗМІ, зазначають, що Іванішвілі подякував Макрону за ініціативу і "підтримав ідею спільних зусиль" для зменшення напруженості в країні. Там також зазначаються, що сторони нібито домовилися знову поговорити найближчими днями та оцінити досягнутий прогрес. У "Грузинській мрії" зазначили, що розмова тривала близько години. 

Передісторія:

ФранціяГрузіяМакрон
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