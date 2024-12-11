Макрон поговорил с Иванишвили на фоне протестов в Грузии
Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил почетному председателю партии власти Грузии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили на фоне последних событий в стране.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца по итогам разговора
Детали: Указывается, что разговор инициировал Макрон.
Дословно из заявления Елисейского дворца: "Президент осудил запугивание оппозиции и представителей гражданского общества и действия правоохранителей в отношении мирных участников протестов и журналистов. Он заявил о необходимости освободить всех произвольно задержанных и призвал уважать свободу выражения мнений и свободу собраний".
Детали: Макрон выразил сожаление, что Грузия свернула с европейского пути и повторил, что на отношения ЕС и Грузии обязательно будет влиять то, что сделала или будет делать дальше грузинская власть.
Президент Франции призвал к "инклюзивному диалогу со всеми политическими группами и представителями гражданского общества, с уважением к европейским и демократическим стремлениям грузинского народа".
В сообщении "Грузинской мечты" о разговоре, которое цитируют грузинские СМИ, отмечается, что Иванишвили поблагодарил Макрона за инициативу и "поддержал идею совместных усилий" для уменьшения напряженности в стране. Там также отмечаются, что стороны якобы договорились снова поговорить в ближайшие дни и оценить достигнутый прогресс. В "Грузинской мечте" отметили, что разговор длился около часа.
Предыстория:
- Ситуация в Грузии будет одной из тем встречи Совета министров иностранных дел стран ЕС 16 декабря, в частности, поднимут вопрос ограничительных мер.
- Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что в Брюсселе уже ведется подготовительная работа по санкциям против грузинских властей.
- По данным СМИ, рассматривают возможность приостановления визовой либерализации для владельцев грузинских дипломатических паспортов.
- Государства Балтии и Украина уже ввели национальные санкции против ряда грузинских чиновников, в том числе Иванишвили.