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Макрон поговорил с Иванишвили на фоне протестов в Грузии

Мария Емец, Ирина БалачукСреда, 11 декабря 2024, 14:09
Макрон поговорил с Иванишвили на фоне протестов в Грузии
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото ОП

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил почетному председателю партии власти Грузии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили на фоне последних событий в стране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца по итогам разговора

Детали: Указывается, что разговор инициировал Макрон.

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Дословно из заявления Елисейского дворца: "Президент осудил запугивание оппозиции и представителей гражданского общества и действия правоохранителей в отношении мирных участников протестов и журналистов. Он заявил о необходимости освободить всех произвольно задержанных и призвал уважать свободу выражения мнений и свободу собраний".

Детали: Макрон выразил сожаление, что Грузия свернула с европейского пути и повторил, что на отношения ЕС и Грузии обязательно будет влиять то, что сделала или будет делать дальше грузинская власть.

Президент Франции призвал к "инклюзивному диалогу со всеми политическими группами и представителями гражданского общества, с уважением к европейским и демократическим стремлениям грузинского народа".

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В сообщении "Грузинской мечты" о разговоре, которое цитируют грузинские СМИ, отмечается, что Иванишвили поблагодарил Макрона за инициативу и "поддержал идею совместных усилий" для уменьшения напряженности в стране. Там также отмечаются, что стороны якобы договорились снова поговорить в ближайшие дни и оценить достигнутый прогресс. В "Грузинской мечте" отметили, что разговор длился около часа.

Предыстория:

ФранцияГрузияМакрон
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