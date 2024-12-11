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Байден схвалив секретний меморандум з нацбезпеки перед поверненням Трампа – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 11 грудня 2024, 17:09
Байден схвалив секретний меморандум з нацбезпеки перед поверненням Трампа – ЗМІ
Джо Байден, фото: Getty Images

Агентство The Associated Press написало, що чинний президент США Джо Байден перед поверненням до Білого дому Дональда Трампа схвалив новий секретний меморандум із національної безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію AP

Деталі: Як зазначено, цей меморандум може стати "дорожньою картою" для майбутньої адміністрації в її прагненні протистояти співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю і Росією.

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За даним видання, посадовці адміністрації Байдена почали розробляти рекомендації цього літа.

За словами двох високопосадовців адміністрації, це був документ, який міг би допомогти наступній адміністрації з першого дня вибудувати свій підхід до того, як вона буде реагувати на загострення відносин з ключовими противниками і конкурентами США.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, заявили, що секретний меморандум не буде оприлюднено через делікатність деяких висновків, які містяться в ньому.

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Документ містить чотири широкі рекомендації: покращити міжвідомчу співпрацю уряду США, прискорити обмін інформацією із союзниками про чотирьох ключових противників, вивірити використання санкцій та інших економічних інструментів для досягнення максимальної ефективності, а також посилити підготовку до врегулювання одночасних криз за участю противників.

Як зазначає агентство, у Байдена і Трампа різко різняться світогляди, але представники обох адміністрацій кажуть, що в перехідний період вони намагатимуться координувати свої дії з питань національної безпеки.

Один із посадовців сказав, що меморандум Байдена "не намагається загнати адміністрацію Трампа в рамки або схилити її до того чи іншого варіанта політики".

Він додав, що документ покликаний допомогти наступній адміністрації створити "потенціал" під час формування своєї політики щодо деяких найскладніших питань зовнішньої політики, з якими їй доведеться зіткнутися.

Передісторія:

БайденСША
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