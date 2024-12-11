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Байден одобрил секретный меморандум относительно нацбезопасности перед возвращением Трампа – СМИ

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 11 декабря 2024, 17:09
Байден одобрил секретный меморандум относительно нацбезопасности перед возвращением Трампа – СМИ
Джо Байден, фото: Getty Images

Агентство The Associated Press написало, что действующий президент США Джо Байден перед возвращением в Белый дом Дональда Трампа одобрил новый секретный меморандум по национальной безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию AP

Детали: Как указано, этот меморандум может стать "дорожной картой" для будущей администрации в ее стремлении противостоять сотрудничеству между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией.

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По данным издания, чиновники администрации Байдена начали разрабатывать рекомендации этим летом.

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, это был документ, который мог бы помочь следующей администрации с первого дня выстроить свой подход к тому, как она будет реагировать на обострение отношений с ключевыми противниками и конкурентами США.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что секретный меморандум не будет обнародован из-за деликатности некоторых выводов, которые содержатся в нем.

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Документ содержит четыре широкие рекомендации: улучшить межведомственное сотрудничество правительства США, ускорить обмен информацией с союзниками о четырех ключевых противниках, выверить использование санкций и других экономических инструментов для достижения максимальной эффективности, а также усилить подготовку к урегулированию одновременных кризисов с участием противников.

Как отмечает агентство, у Байдена и Трампа резко различаются мировоззрения, но представители обеих администраций говорят, что в переходный период они будут пытаться координировать свои действия по вопросам национальной безопасности.

Один из чиновников сказал, что меморандум Байдена "не пытается загнать администрацию Трампа в рамки или склонить ее к тому или иному варианту политики".

Он добавил, что документ призван помочь следующей администрации создать "потенциал" при формировании своей политики в отношении некоторых сложных вопросов внешней политики, с которыми ей придется столкнуться.

Предыстория:

БайденСША
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