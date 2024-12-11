Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп назвав ситуацію на Близькому Сході менш складною, ніж в Україні

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 11 грудня 2024, 18:16
Трамп назвав ситуацію на Близькому Сході менш складною, ніж в Україні
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Новообраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю французькому журналу Paris Match, заявив, що врегулювання війни в Україні буде його пріоритетом після вступу на посаду наступного місяця, назвавши ситуацію на Близькому Сході "менш складною".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Paris Match

Деталі: Трамп висловив переконання, що "вирішити проблему України" потрібно разом з Росією. "Обидві ці країни втрачають цифри, в які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання про свій пріоритет на міжнародній арені.

Реклама:

"І Близький Схід, звичайно, є великим пріоритетом. Але я думаю, що Близький Схід – це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією", – сказав Трамп.

Він наголосив, що це – дві ситуації, які потрібно вирішити швидко, оскільки "багато людей гине".

Трамп прилетів до Парижа на суботнє відкриття собору Паризької Богоматері після руйнівної пожежі в 2019 році. Він зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і українським президентом Володимиром Зеленським.

РЕКЛАМА:

"У нас була гарна зустріч з президентом Зеленським", – сказав Трамп.

Передісторія:

  • У вівторок Зеленський заявив, що вдячний Трампу за "тверду рішучість" припинити війну в Україні.
  • Дональд Трамп також заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.
  • Схожі тези він озвучив також у дописі у своїй соцмережі Truth Social, де заявив, що "Україна і Зеленський" хочуть угоди для припинення бойових дій. 

ТрампУкраїнаБлизький Схід
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія

Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн

відео, оновленоРостовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ

фото, відеоУ Києві патрульні "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю

Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука

У команді Трампа заявили, що вбивство російського генерала у Москві – "не найкраща ідея"

Усі новини...
Трамп
Пєсков заявив, що Орбан не передавав Путіну послання від Трампа
Китай розглядає послаблення юаня через можливу торгівельну війну Трампа
Нова глава дипломатії ЄС розповіла, як Трампу варто поводитись із Росією
Останні новини
09:22
На німецькій військовій базі затримали чоловіка, який міг шпигувати для Китаю
09:14
Apple відмовилася від планів щодо сервісу підписки на iPhone
09:07
Акції США падають після зниження ставок ФРС: інвестори розчаровані
08:50
У Держдепі пояснили мету додаткових санкцій щодо Nord Stream 2
08:43
ППО збила 45 російських дронів, інші 40 не досягли цілей – Повітряні сили
08:28
На Курському плацдармі війська РФ за добу намагались пробити оборону ЗСУ майже 70 разів
08:22
Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія
07:57
футболНа чемпіонаті світу з футболу в Саудівській Аравії не буде продаватися алкоголь
07:42
ЗСУ за добу знешкодили 1 530 окупантів і 27 ББМ
07:20
Президент підтвердив візит до України Кіта Келлога з команди Трампа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: