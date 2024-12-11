Трамп назвав ситуацію на Близькому Сході менш складною, ніж в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю французькому журналу Paris Match, заявив, що врегулювання війни в Україні буде його пріоритетом після вступу на посаду наступного місяця, назвавши ситуацію на Близькому Сході "менш складною".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Paris Match

Деталі: Трамп висловив переконання, що "вирішити проблему України" потрібно разом з Росією. "Обидві ці країни втрачають цифри, в які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання про свій пріоритет на міжнародній арені.

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"І Близький Схід, звичайно, є великим пріоритетом. Але я думаю, що Близький Схід – це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією", – сказав Трамп.

Він наголосив, що це – дві ситуації, які потрібно вирішити швидко, оскільки "багато людей гине".

Трамп прилетів до Парижа на суботнє відкриття собору Паризької Богоматері після руйнівної пожежі в 2019 році. Він зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і українським президентом Володимиром Зеленським.

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"У нас була гарна зустріч з президентом Зеленським", – сказав Трамп.

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