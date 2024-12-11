Трамп назвал ситуацию на Ближнем Востоке менее сложной, чем в Украине
Новоизбранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match, заявил, что урегулирование войны в Украине будет его приоритетом после вступления в должность в следующем месяце, назвав ситуацию на Ближнем Востоке "менее сложной".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Paris Match
Детали: Трамп выразил убеждение, что "решить проблему Украины" нужно вместе с Россией. "Обе эти страны теряют цифры, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о своем приоритете на международной арене.
"И Ближний Восток, конечно, является большим приоритетом. Но я думаю, что Ближний Восток - это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией", - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что это – две ситуации, которые нужно решить быстро, поскольку "много людей погибает".
Трамп прилетел в Париж на субботнее открытие собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара в 2019 году. Он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским президентом Владимиром Зеленским.
"У нас была хорошая встреча с президентом Зеленским", – сказал Трамп.
Предыстория:
- Во вторник Зеленский заявил, что благодарен Трампу за "твердую решимость" прекратить войну в Украине.
- Дональд Трамп также заявил, что "формирует концепцию " реализации своего замысла о скором прекращении войны.
- Похожие тезисы он озвучил также в заметке в своей соцсети Truth Social, где заявил, что "Украина и Зеленский" хотят соглашения для прекращения боевых действий.