Трамп назвал ситуацию на Ближнем Востоке менее сложной, чем в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match, заявил, что урегулирование войны в Украине будет его приоритетом после вступления в должность в следующем месяце, назвав ситуацию на Ближнем Востоке "менее сложной".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Paris Match

Детали: Трамп выразил убеждение, что "решить проблему Украины" нужно вместе с Россией. "Обе эти страны теряют цифры, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о своем приоритете на международной арене.

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"И Ближний Восток, конечно, является большим приоритетом. Но я думаю, что Ближний Восток - это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что это – две ситуации, которые нужно решить быстро, поскольку "много людей погибает".

Трамп прилетел в Париж на субботнее открытие собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара в 2019 году. Он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским президентом Владимиром Зеленским.

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"У нас была хорошая встреча с президентом Зеленским", – сказал Трамп.

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