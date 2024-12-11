НАТО хоче встановити нові конкретні цілі виробництва зброї для держав-членів – Bloomberg

Агентство Bloomberg з посиланням на анонімних співрозмовників повідомило, що Північноатлантичний Альянс планує встановити нові конкретні цілі щодо того, скільки систем озброєнь мають виробляти країни – члени НАТО, уже у 2025 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За інформацією Bloomberg, у НАТО прагнуть визначити для держав-членів конкретні зобовʼязання стосовно виробництва танків, артилерії та інших видів озброєнь.

Реклама:

Пріоритетами, за словами одного зі співрозмовників агентства, будуть посилення протиповітряної оборони, наступальних систем озброєнь і потенціалу ядерного стримування.

Джерела також кажуть, що нові цілі можуть призвести до підвищення мінімального показника витрат на оборону країнами НАТО до 3% ВВП замість нинішніх 2%.

В Альянсі планують, що цілі будуть узгоджені міністрами закордонних справ і оборони НАТО до наступного саміту в червні 2025 року, але допускають, що строки можуть бути перенесені, пише Bloomberg.

РЕКЛАМА:

Передісторія: