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НАТО хоче встановити нові конкретні цілі виробництва зброї для держав-членів – Bloomberg

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 11 грудня 2024, 20:13
НАТО хоче встановити нові конкретні цілі виробництва зброї для держав-членів – Bloomberg
Фото: Getty Images

Агентство Bloomberg з посиланням на анонімних співрозмовників повідомило, що Північноатлантичний Альянс планує встановити нові конкретні цілі щодо того, скільки систем озброєнь мають виробляти країни – члени НАТО, уже у 2025 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За інформацією Bloomberg, у НАТО прагнуть визначити для держав-членів конкретні зобовʼязання стосовно виробництва танків, артилерії та інших видів озброєнь.

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Пріоритетами, за словами одного зі співрозмовників агентства, будуть посилення протиповітряної оборони, наступальних систем озброєнь і потенціалу ядерного стримування.

Джерела також кажуть, що нові цілі можуть призвести до підвищення мінімального показника витрат на оборону країнами НАТО до 3% ВВП замість нинішніх 2%.

В Альянсі планують, що цілі будуть узгоджені міністрами закордонних справ і оборони НАТО до наступного саміту в червні 2025 року, але допускають, що строки можуть бути перенесені, пише Bloomberg.

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Передісторія:

  • Члени НАТО зобов'язалися збільшити витрати на оборону для протидії загрозі з боку Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, а також на тлі обрання президентом США Дональда Трампа, який вимагає від європейських членів посилити внесок у колективну безпеку.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що союзники однозначно почнуть обговорення про вищі за 2% ВВП цільові показники витрат на оборону, оскільки поточного рівня витрат у майбутньому буде недостатньо.
  • Відомо, що Польща зробить спільне фінансування оборони в Євросоюзі пріоритетом під час свого головування в ЄС, зважаючи на тривогу, викликану війною в Україні та поверненням скептика НАТО Дональда Трампа до Білого дому.

НАТОзброя
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