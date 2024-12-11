Президент розповів, як витрачають "єПідтримку": близько половини на "комуналку"

Президент України Володимир Зеленський розповів про перебіг зимової державної програми "єПідтримка".

Джерело: звернення Зеленського 11 грудня

Пряма мова: "Сьогодні ж перша віцепрем’єр-міністр Свириденко доповідала щодо зустрічей і перемовин у Сполучених Штатах Америки, а також щодо урядових програм, зокрема "єПідтримки". Вже майже шість із половиною мільйонів українців подали заявку на "єПідтримку", із них мільйон шістсот тисяч – заявки на дітей. Темп розвитку цієї програми хороший, як ми й розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям".

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Деталі: Зеленський повідомив, що вже тривають перші виплати, близько половини виплат було перераховано за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди.

"єПідтримка" працюватиме протягом трьох місяців зими – це час, коли можна буде подати заявку. І протягом 2025 року можна буде витратити ці кошти.