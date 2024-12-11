Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент розповів, як витрачають "єПідтримку": близько половини на "комуналку"

Тетяна ОлійникСереда, 11 грудня 2024, 20:38
Президент розповів, як витрачають єПідтримку: близько половини на комуналку
Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський розповів про перебіг зимової державної програми "єПідтримка".

Джерело: звернення Зеленського 11 грудня

Пряма мова: "Сьогодні ж перша віцепрем’єр-міністр Свириденко доповідала щодо зустрічей і перемовин у Сполучених Штатах Америки, а також щодо урядових програм, зокрема "єПідтримки". Вже майже шість із половиною мільйонів українців подали заявку на "єПідтримку", із них мільйон шістсот тисяч – заявки на дітей. Темп розвитку цієї програми хороший, як ми й розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям".

Реклама:

Деталі: Зеленський повідомив, що вже тривають перші виплати, близько половини виплат було перераховано за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди.

"єПідтримка" працюватиме протягом трьох місяців зими – це час, коли можна буде подати заявку.  І протягом 2025 року можна буде витратити ці кошти.

Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини

Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія

Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн

відео, оновленоРостовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ

фото, відеоУ Києві патрульні "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю

Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука

Усі новини...
Зеленський
Росіяни вбили в Україні 50 священників і зруйнували близько 700 церков – Зеленський
Зеленський розкритикував нерішучість Заходу щодо проросійської влади Грузії
Орбан у відповідь на критику Зеленського заявив, що його ідею "різдвяного перемир′я" відкинули
Останні новини
12:18
Курс валют на четвер: долар та євро зростають 3 день поспіль
12:05
Каллас заявила, що Китай "голосно сміятиметься", якщо ЄС і США розпочнуть торгову війну
12:05
Справа про мільйонний хабар полковнику СБУ: фігурант намагався із СІЗО замовити вбивство свідка
11:47
Зеленський попросить Євросоюз про захист газових сховищ та АЕС
11:35
Росіяни з дрона атакували Нововоронцовку на Херсонщині: поранено 5 місцевих
11:35
Apple Watch більше не є лідером ринку носимої електроніки — IDC
11:33
Чиновники Федерації гандболу України відкрито погрожували журналісту на Євро-2024
11:33
фотоРада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини
11:30
Буткевич, Цибух та Гресь. Українська правда оголошує переможців премії року
11:04
У Росії хочуть удвічі збільшити перепрацювання і відкликати робітників із відпусток
Усі новини...
Реклама:
Реклама: