Президент рассказал, как тратят "еПоддержку": около половины на "коммуналку"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе зимней государственной программы "еПоддержка".

Источник: обращение Зеленского 11 декабря

Прямая речь: "Сегодня же первая вице-премьер-министр Свириденко докладывала о встречах и переговорах в Соединенных Штатах Америки, а также о правительственных программах, в частности "еПоддержки". Уже почти шесть с половиной миллионов украинцев подали заявку на "еПоддержку", из них миллион шестьсот тысяч – заявки на детей. Темп развития этой программы хороший, как мы и рассчитывали. Очевидно, что программа нужна людям".

Реклама:

Детали: Зеленский сообщил, что уже идут первые выплаты, около половины выплат было перечислено за коммунальные услуги. Значительная часть идет на волонтерские фонды.

"еПоддержка" будет работать в течение трех месяцев зимы – это время, когда можно будет подать заявку. И в течение 2025 года можно будет потратить эти средства.