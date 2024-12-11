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Мінфін США: адміністрація Трампа не вплине на кредит Україні у $20 млрд

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 11 грудня 2024, 20:52
Мінфін США: адміністрація Трампа не вплине на кредит Україні у $20 млрд
Джанет Єллен, фото: Getty Images

Міністерка фінансів США Джанет Єллен вважає, що майбутня адміністрація Дональда Трампа не буде змінювати надану на користь України позику у $20 млрд, яка буде виплачуватись за рахунок заморожених російських активів. За її словами, позика не передбачає використання грошей американських платників податків.

Джерело: Єллен в інтервʼю Bloomberg TV, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ця позика з часом буде виплачена за рахунок надзвичайних прибутків, зароблених у Європі в депозитарії Euroclear, від заморожених російських активів".

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Деталі: Тому, на її думку, в цьому випадку Росія буквально допомагає Україні боротись у війні.

"Тож я упевнена, що це (позика – ред.) залишиться незмінним", – додала глава американського Мінфіну.

"Що ми насправді намагаємося зробити, то це зміцнити становище України, її здатність захищати себе і, сподіваюся, в якийсь момент сісти за стіл переговорів з Росією для досягнення справедливого миру", – сказала Єллен.

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Що було раніше:

  • США напередодні оголосили про виділення 20 мільярдів доларів на користь України у спеціальний фонд Світового банку.
  • Це частина плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.

СШАдопомога Україні
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