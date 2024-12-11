Мінфін США: адміністрація Трампа не вплине на кредит Україні у $20 млрд
Міністерка фінансів США Джанет Єллен вважає, що майбутня адміністрація Дональда Трампа не буде змінювати надану на користь України позику у $20 млрд, яка буде виплачуватись за рахунок заморожених російських активів. За її словами, позика не передбачає використання грошей американських платників податків.
Джерело: Єллен в інтервʼю Bloomberg TV, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Ця позика з часом буде виплачена за рахунок надзвичайних прибутків, зароблених у Європі в депозитарії Euroclear, від заморожених російських активів".
Деталі: Тому, на її думку, в цьому випадку Росія буквально допомагає Україні боротись у війні.
"Тож я упевнена, що це (позика – ред.) залишиться незмінним", – додала глава американського Мінфіну.
"Що ми насправді намагаємося зробити, то це зміцнити становище України, її здатність захищати себе і, сподіваюся, в якийсь момент сісти за стіл переговорів з Росією для досягнення справедливого миру", – сказала Єллен.
Що було раніше:
- США напередодні оголосили про виділення 20 мільярдів доларів на користь України у спеціальний фонд Світового банку.
- Це частина плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.