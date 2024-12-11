Минфин США: администрация Трампа не повлияет на кредит Украине в $20 млрд

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что будущая администрация Дональда Трампа не будет менять предоставленный в пользу Украины заем в $20 млрд, который будет выплачиваться за счет замороженных российских активов. По ее словам, заем не предусматривает использование денег американских налогоплательщиков.

Источник: Йеллен в интервью Bloomberg TV, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Этот заем со временем будет выплачен за счет чрезвычайных доходов, заработанных в Европе в депозитарии Euroclear, от замороженных российских активов".

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Детали: Поэтому, по ее мнению, в этом случае Россия буквально помогает Украине бороться в войне.

"Поэтому я уверена, что это (заем. – Ред.) останется неизменным", – добавила глава американского Минфина.

"Что мы на самом деле пытаемся сделать, так это укрепить положение Украины, ее способность защищать себя и, надеюсь, в какой-то момент сесть за стол переговоров с Россией для достижения справедливого мира", – сказала Йеллен.

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