Минфин США: администрация Трампа не повлияет на кредит Украине в $20 млрд
Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что будущая администрация Дональда Трампа не будет менять предоставленный в пользу Украины заем в $20 млрд, который будет выплачиваться за счет замороженных российских активов. По ее словам, заем не предусматривает использование денег американских налогоплательщиков.
Источник: Йеллен в интервью Bloomberg TV, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Этот заем со временем будет выплачен за счет чрезвычайных доходов, заработанных в Европе в депозитарии Euroclear, от замороженных российских активов".
Детали: Поэтому, по ее мнению, в этом случае Россия буквально помогает Украине бороться в войне.
"Поэтому я уверена, что это (заем. – Ред.) останется неизменным", – добавила глава американского Минфина.
"Что мы на самом деле пытаемся сделать, так это укрепить положение Украины, ее способность защищать себя и, надеюсь, в какой-то момент сесть за стол переговоров с Россией для достижения справедливого мира", – сказала Йеллен.
Что предшествовало:
- США накануне объявили о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в специальный фонд Всемирного банка.
- Это часть плана "Группы семи" по предоставлению Украине 50 миллиардов евро за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.