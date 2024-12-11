Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Директор ФБР, якого Трамп грозився звільнити, сам іде у відставку

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 11 грудня 2024, 22:06
Директор ФБР, якого Трамп грозився звільнити, сам іде у відставку
Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей. Getty Images

Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей оголосив, що піде у відставку зі своєї посади наприкінці роботи нинішньої адміністрації Джо Байдена.

Джерело: про це він сказав у середу, 11 грудня, під час зустрічі зі співробітниками ФБР, пише "Європейська правда" з посиланням на CBS News

Деталі: Рей заявив, що "після тижнів ретельних роздумів" вирішив подати у відставку до початку роботи адміністрації Трампа.

Реклама:

"На мою думку, це найкращий спосіб уникнути втягування Бюро у ще більшу боротьбу, водночас зміцнюючи цінності та принципи, які так важливі для того, як ми виконуємо нашу роботу", – додав він.

Директори ФБР призначаються на 10-річний термін, що мало б захищати їх від політичного впливу. Але водночас президенти США мають право звільняти і призначати їх за власним бажанням.

Поки ще чинного главу Бюро призначив ще Дональд Трамп у 2017 році.

РЕКЛАМА:

Але відтоді Крістофер Рей зазнав критики з боку обраного президента США та його союзників через нібито політично вмотивовані розслідування проти Білого дому.

Раніше Трамп сам говорив про наміри звільнити Рея, а також висловлював невдоволення діями ФБР з розслідування замаху на нього в липні.

Обраний президент США, як відомо, вже визначився з новим очільником Федерального бюро розслідувань – ним має стати Кеш Патель, колишній співробітник Конгресу від Республіканської партії.

Патель відверто критикував федеральне агентство і заявив, що проведе там "масштабні реформи" і домагатиметься відплати для Трампа.

ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія, Німеччина і Франція стурбовані розвитком ядерної програми Ірану

Зеленський заявив, що Україна не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас

фотоСБУ: На Одещині настоятель храму УПЦ МП вихваляв Путіна та російських окупантів

Рада провалила відкликання Бойка з комітету з питань прав людини: хто не голосував

фото, відеоСенат Чехії одноголосно визнав депортацію кримських татар геноцидом

фотоУ ДБР розповіли деталі затримання голови КРАІЛ: підтримка російського онлайн-казино

Усі новини...
Трамп
Трамп назвав ситуацію на Близькому Сході менш складною, ніж в Україні
Пєсков заявив, що Орбан не передавав Путіну послання від Трампа
Китай розглядає послаблення юаня через можливу торгівельну війну Трампа
Останні новини
19:44
Сирський про наступ ЗСУ на Курщину: "У мене не було вибору"
19:32
$1 мільйон на жіноче підприємництво: оголошено переможниць грантової програми
19:29
Зеленський стверджує, що не раз просив США дати ліцензії на виробництво Patriot
19:24
Кожен четвертий торговий центр у Росії опинився на межі банкрутства
19:20
Два приватні виші в Києві підпишуть кодекс доброчесності: цьому передував конфлікт через плагіат
19:13
У застосунку "Армія+" з'явився рапорт на повернення з СЗЧ
18:57
Китай стверджує, що його астронавти здійснили найтриваліший вихід у відкритий космос
18:57
Навчання українських військових у Британії триватиме і у 2025 році
18:56
У Польщі за шпигунство засудили російського хокеїста
18:55
У Києві відкрили другий у світі GovTech-центр: чим займатиметься
Усі новини...
Реклама:
Реклама: