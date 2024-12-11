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Директор ФБР, которого Трамп грозился уволить, сам уходит в отставку

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 11 декабря 2024, 22:06
Директор ФБР, которого Трамп грозился уволить, сам уходит в отставку
Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй. Getty Images

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй объявил, что уйдет в отставку со своей должности в конце работы нынешней администрации Джо Байдена.

Источник: об этом он сказал в среду, 11 декабря, во время встречи с сотрудниками ФБР, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CBS News

Детали: Рэй заявил, что "после недель тщательных размышлений" решил подать в отставку до начала работы администрации Трампа.

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"По моему мнению, это лучший способ избежать втягивания Бюро в еще большую борьбу, одновременно укрепляя ценности и принципы, которые так важны для того, как мы выполняем нашу работу", – добавил он.

Директора ФБР назначаются на 10-летний срок, что должно защищать их от политического влияния. Но в то же время президенты США имеют право увольнять и назначать их по собственному желанию.

Пока еще действующего главу Бюро назначил еще Дональд Трамп в 2017 году.

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Но с тех пор Кристофер Рэй подвергся критике со стороны избранного президента США и его союзников из-за якобы политически мотивированных расследований против Белого дома.

Ранее Трамп сам говорил о намерениях уволить Рэя, а также выражал недовольство действиями ФБР по расследованию покушения на него в июле.

Избранный президент США, как известно, уже определился с новым главой Федерального бюро расследований – им должен стать Кэш Патель, бывший сотрудник Конгресса от Республиканской партии.

Патель откровенно критиковал федеральное агентство и заявил, что проведет там "масштабные реформы" и будет добиваться возмездия для Трампа.

ТрампСША
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