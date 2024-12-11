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Генштаб: На Курському напрямку росіяни 316 разів вели обстріли з артилерії

Тетяна ОлійникСереда, 11 грудня 2024, 23:51
Генштаб: На Курському напрямку росіяни 316 разів вели обстріли з артилерії
ілюстративне фото - росзмі

На фронті від початку доби відбулось 194 зіткнення, на Курському напрямку росіяни 316 разів обстріляли позиції українських військових з артилерії.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 11 грудня

Дослівно: "З початку доби відбулося 194 бойових зіткнення, противник завдав 15 авіаційних та два ракетних удари, залучив 24 КАБ та дві ракети, застосував 407 дронів-камікадзе, здійснив близько трьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів.

14 разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку, в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового.

10 атак ворога відбили українські воїни поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанок та у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку.

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На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку завершились невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні п’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька.

За підтримки бомбардувальної авіації противник атакує позиції українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 39 наступальних дій.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.

На Времівському напрямку протягом дня відбито 19 атак ворожих підрозділів в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки.

Поблизу Новоандріївки оборонці успішно відбили одну атаку росіян на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку два ворожих штурми зазнали невдачі.

На Курському напрямку сьогодні наші захисники відбивали 21 ворожий штурм. Крім того, ворог завдав 316 артилерійських обстрілів по населених пунктах області та позиціям наших оборонців.

Курська область війнаГенштаб
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