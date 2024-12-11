Генштаб: На Курском направлении россияне 316 раз вели обстрелы из артиллерии

На фронте с начала суток состоялось 194 столкновения, на Курском направлении россияне 316 раз обстреляли позиции украинских военных из артиллерии.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 11 декабря

Дословно: "С начала суток произошло 194 боевых столкновения, противник нанес 15 авиационных и два ракетных удара, привлек 24 КАБ и две ракеты, применил 407 дронов-камикадзе, совершил около трех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений.

14 раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении, в районах Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызово.

10 атак врага отбили украинские воины вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанок и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении.

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На Северском направлении враг совершил одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

На Торецком направлении оккупанты сегодня пять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка.

При поддержке бомбардировочной авиации противник атакует позиции украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 39 наступательных действий.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 47 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Сонцовки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.

На Времовском направлении в течение дня отражено 19 атак вражеских подразделений в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки.

Вблизи Новоандреевки защитники успешно отбили одну атаку россиян на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курском направлении сегодня наши защитники отражали 21 вражеский штурм. Кроме того, враг нанес 316 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам области и позициям наших защитников.